Папа Гуйє - один з найколоритніших легіонерів в історії українського футболу.

Сенегальський захисник Папа Гуйє прийняв рішення завершити ігрову кар'єру в 37-річному віці.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Джерело зазначає, що з великою часткою ймовірності Гуйє залишиться в харківському "Металісті" та буде працювати в менеджменті клубу.

Останнім часом Гуйє виступав за "Метал", який нещодавно був перейменований в "Металіст".

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Папа Гуйє: кар'єра

Сенегалець починав кар'єру у себе на батьківщині в клубі "Дуан", після чого перебрався в луцьку "Волинь".

У 2006 році він перейшов до харківського "Металіста" і став легендою цього клубу, виступаючи за харків'ян до 2015 року. З "Металістом" Гуйє ставав віце-чемпіоном України та семиразовим бронзовим призером.

Потім він пограв за "Дніпро", з яким дійшов до фіналу Ліги Європи, російський "Ростов", казахстанський "Актобе", після чого повернувся в Україну і виступав за "Карпати", "Дніпро-1" та "Метал".

В один час ходили розмови про те, що Гуйє може почати виступи за збірну України, але в підсумку він дебютував за команду Сенегалу і провів за неї 5 матчів.

Сам Гуйє в інтерв'ю називав Україну своїм "другим домом".

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Автор: Антон Дудар