Серхіо Рамос не залишився осторонь і теж вирішив допомогти українцям.

Знаменитий іспанський футболіст Серхіо Рамос, який грає за французький ПСЖ, взяв участь у благодійній акції польського дизайнера, спрямованій на збір коштів для допомоги українському народу.

Легендарний екс-гравець "Реала" на своїй сторінці в Instagram пропонує придбати худі.

На лицьовій частині одягу зображена пара голубів, як символ миру.

На спині розміщено напис: "Ми всі - українці".

Іспанець пропонує придбати кофту, а всі кошти будуть спрямовані до Фонду Братів Кличків, який займається гуманітарною допомогою для тих українців, які найбільше постраждали від нападу окупантів.

Додамо, що Рамос є представником благодійного фонду Unicef, який працює під егідою ООН.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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