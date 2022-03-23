Знаменитий іспанський футболіст Серхіо Рамос, який грає за французький ПСЖ, взяв участь у благодійній акції польського дизайнера, спрямованій на збір коштів для допомоги українському народу.
Легендарний екс-гравець "Реала" на своїй сторінці в Instagram пропонує придбати худі.
На лицьовій частині одягу зображена пара голубів, як символ миру.
На спині розміщено напис: "Ми всі - українці".
Іспанець пропонує придбати кофту, а всі кошти будуть спрямовані до Фонду Братів Кличків, який займається гуманітарною допомогою для тих українців, які найбільше постраждали від нападу окупантів.
Додамо, що Рамос є представником благодійного фонду Unicef, який працює під егідою ООН.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.