Легендарний екс-голкіпер збірної Росії Ігор Акінфєєв прокоментував гру національної дружини Андрія Шевченка.
35-річний воротар висловився для YouTube-каналу "Комент.Шоу".
Страж воріт підкреслив, що Швеція є гідним суперником і її рівень гри суттєво поліпшився. Проте Акінфєєв зазначив, що вболіватиме за Україну і бажає команді Шевченка пройти до 1/4 фіналу.
"Те, що я бачив у збірній України, як вони грають... Вони саме грають. У них є комбінації. Так, пощастило, що вийшли, але, якщо вони пройдуть далі, вони взагалі будуть повні молодці. Тому що сидіти та чекати три-чотири дні, хто як зіграє... А потім - раз! - і ти граєш далі. Шведи на цьому турнірі піднялися. Але хочеться, щоб вони програли. Воротар в України взагалі топовий. Те, що вони так пройшли, їх може мотивувати, і вони можуть видати найкращу гру", - поділився думкою Акінфєєв.
Нагадаємо, що видатний артист Михайло Боярський теж в захваті від гри збірної України. А екс-півзахисник збірної Росії Дмитро Аленічев, котрий перемагав у Лізі чемпіонів, визнав, що українці сильніші за росіян.
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Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.
- Суперником збірної України з плей-офф стала команда Швеції. Українці проведуть матч 29 червня в Глазго.
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