Воротар московського ЦСКА Ігор Акінфєєв оцінив комбінаційний стиль українців.

Легендарний екс-голкіпер збірної Росії Ігор Акінфєєв прокоментував гру національної дружини Андрія Шевченка.

35-річний воротар висловився для YouTube-каналу "Комент.Шоу".

Страж воріт підкреслив, що Швеція є гідним суперником і її рівень гри суттєво поліпшився. Проте Акінфєєв зазначив, що вболіватиме за Україну і бажає команді Шевченка пройти до 1/4 фіналу.

"Те, що я бачив у збірній України, як вони грають... Вони саме грають. У них є комбінації. Так, пощастило, що вийшли, але, якщо вони пройдуть далі, вони взагалі будуть повні молодці. Тому що сидіти та чекати три-чотири дні, хто як зіграє... А потім - раз! - і ти граєш далі. Шведи на цьому турнірі піднялися. Але хочеться, щоб вони програли. Воротар в України взагалі топовий. Те, що вони так пройшли, їх може мотивувати, і вони можуть видати найкращу гру", - поділився думкою Акінфєєв.

Нагадаємо, що видатний артист Михайло Боярський теж в захваті від гри збірної України. А екс-півзахисник збірної Росії Дмитро Аленічев, котрий перемагав у Лізі чемпіонів, визнав, що українці сильніші за росіян.

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Автор: Артем Будрін