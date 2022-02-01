Джанлуїджі Буффон вів переговори з донецьким "Шахтарем".

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон, який зараз захищає кольори "Парми", розповів історію, як вів переговори про перехід в український чемпіонат.

44-річний футболіст зізнався, що в 2015 році був близький до переходу в донецький "Шахтар". Італієць вважав цей досвід цікавим для нього і він обговорював можливий перехід з Мірчею Луческу.

"Єдиною команда, з якою я розмовляв безпосередньо, був "Шахтар" Донецьк в 2015 або 2016 році. Ми і з Луческу поговорили. Це був досвід, який мені здавався привабливим.

"Шахтар", проти якого я грав у Лізі чемпіонів з "Ювентусом". Це конкурентоспроможна команда, яка грає в Лізі чемпіонів. Так, може бути, їй важко пройти стадію 1/8 фіналу, але це якісна команда з високим індивідуальним класом гравців. Вони грають в Лізі чемпіонів і можуть вилетіти в першому раунді плей-офф, а можуть дійти до фіналу. А мене це і цікавить.

Мені нецікаво грати в найсильнішій команді, тому що, ймовірно, в кращій команді я вже грав, напевно, рік. Це було в "Юве" в 2005 році - наша найсильніша команда. Мені цікаво грати за тих, хто бореться за титули і може їх виграти. Щоб я знав, що, якщо я туди потраплю, ми зможемо чималого домогтися", - сказав Буффон в інтерв'ю Youtube-каналу "Nobel".

Читайте такожПриголомшлива гра Нереса: Шахтар у результативному матчі здолав чемпіона Сербії (відео)Додамо, що в поточному сезоні 44-річний Джанлуїджі Буффон зіграв 20 матчів у складі "Парми", 6 з яких відстояв без пропущених голів. Його клуб грає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Італії - Серії Б. "Жовто-сині" займають 12-е місце в турнірній таблиці з 24 очками в активі.

Джанлуїджі Буффон: кар'єра і досягнення