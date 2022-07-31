Тепер бразилець повернеться на батьківщину - ним цікавиться "Інтернасьйонал".

Лівий захисник "Шахтаря" Ісмаїлі покинув клуб.

Про це "гірники" повідомили на офіційному сайті.

32-річний бразилець виступав за "Шахтар" з лютого 2013 року, перейшовши за 4 мільйони євро з португальської "Браги". За 9 з половиною років Ісмаїлі провів 227 поєдинків за "гірників", забив 16 голів та зробив 42 асисти.

"13.02.2013 я прилетів до Донецька і прямо із аеропорту поїхав на "Донбас Арену", "Шахтар" - "Боруссія" Дортмунд, був вечір Ліги чемпіонів. Яка гра! Яка атмосфера! Які емоції! Яка ніч! Наступного дня я підписав контракт із ФК "Шахтар". Минуло дев'ять років, і ми разом пережили чарівні моменти, неймовірні ночі, захоплюючі ігри, тисячі емоцій, які я міг відчути з кожним уболівальником гірників. Пережили також і менш щасливі часи, але набагато більше насолодилися моментами ейфорії та слави. Ігри, титули та моменти, якими ми жили, ніколи не зітруться з моєї пам’яті. Сьогодні, 30.07.22 закінчився мій контракт з ФК "Шахтар" не так, як я собі уявляв, не за своїм бажанням. Проте мій емоційний зв'язок буде вічним. Я пишаюся тим шляхом, який ми пройшли разом, друзями, яких я знайшов, і досвідом, який ми отримали пліч-о-пліч. Особлива подяка президенту Рінату Ахметову за підтримку та довіру, я безмежно вдячний. Моя любов, вдячність і повага за прийом і прихильність всім вболівальникам "Шахтаря" та українському народу. Слава Україні", - написав бразилець в Інстаграмі українською мовою.

Ісмаїлі 6 разів вигравав УПЛ та 5 разів Кубок України. Тепер бразилець повернеться на батьківщину - ним цікавиться "Інтернасьйонал".

Вас також можуть зацікавити новини: