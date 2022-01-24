Іспанський футболіст Серхіо Рамос вперше відзначився забитим м'ячем у складі ПСЖ.
35-річний центральний захисник допоміг парижанам розбити вщент "Реймс" у матчі чемпіонату Франції.
ПСЖ - "Реймс" - 4:0
Голи: Верратті, 44, Рамос, 62, Фас, 67 (автогол), Данілу, 75
ПСЖ: Навас - Мендеш, Рамос, Маркіньйос, Керер - Верратті (Еррера, 76), Паредес, Данілу - Мбаппе (Дракслер, 77), Ікарді, Ді Марія (Мессі, 63)
Це був п'ятий матч Рамоса за ПСЖ. Він розпочав сезон з важкою травмою і пропустив чимало поєдинків. Проте одного разу Серхіо встиг навіть отримати червону картку за свій новий клуб.
ПСЖ лідирує в Лізі 1 - у них 53 очки. Найближчий переслідувач команди Маурісіо Почеттіно "Ніцца" має 42 очки. "Реймс" посідає 14-ту позицію з 24 балами.
Гол Рамоса
Відео огляд матчу
Серхіо Рамос: легенда "Реала"
- Рамос виступав за "Реал" з 2005 року після переходу з "Севільї" і покинув "вершкових" влітку 2021 року. Він був капітаном команди з 2015 року.
- На його рахунку 101 гол і 40 асистів у 670 матчах за клуб. У тому числі він забивав надважливі голи у двох фіналах Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" і ряді інших матчів.
- Разом з "Реалом" Рамос 5 разів виграв чемпіонат Іспанії, 2 - Кубок Іспанії, 4 - Суперкубок країни, 4 - Лігу чемпіонів, 3 - Суперкубок УЄФА, 4 - Клубний чемпіонат світу.
- Рамос є найкращим бомбардиром серед захисників, які виступали в чемпіонаті Іспанії у 21 столітті (74 голи).
- У складі збірної Іспанії Рамос провів 180 матчів і забив 23 голи.