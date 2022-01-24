"Парі Сен-Жермен" розгромив "Реймс" у 22-му турі Ліги 1.

Іспанський футболіст Серхіо Рамос вперше відзначився забитим м'ячем у складі ПСЖ.

35-річний центральний захисник допоміг парижанам розбити вщент "Реймс" у матчі чемпіонату Франції.

ПСЖ - "Реймс" - 4:0

Голи: Верратті, 44, Рамос, 62, Фас, 67 (автогол), Данілу, 75

ПСЖ: Навас - Мендеш, Рамос, Маркіньйос, Керер - Верратті (Еррера, 76), Паредес, Данілу - Мбаппе (Дракслер, 77), Ікарді, Ді Марія (Мессі, 63)

Це був п'ятий матч Рамоса за ПСЖ. Він розпочав сезон з важкою травмою і пропустив чимало поєдинків. Проте одного разу Серхіо встиг навіть отримати червону картку за свій новий клуб.

ПСЖ лідирує в Лізі 1 - у них 53 очки. Найближчий переслідувач команди Маурісіо Почеттіно "Ніцца" має 42 очки. "Реймс" посідає 14-ту позицію з 24 балами.

Гол Рамоса

Відео огляд матчу

Серхіо Рамос: легенда "Реала"