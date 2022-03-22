Йожеф Сабо висловився про війну в Україні.

Легендарний екс-футболіст і тренер київського "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо поділився своєю думкою про війну, розв'язану російськими окупантами на українській території.

В інтерв'ю програмі "Футбол NEWS"Сабо висловився про президента країни-окупанта Путіна і розповів про свою головну мрію.

"Орда і сволота, яка напала на нашу державу - це нелюди. Наш народ з голими руками може йти на танки, а вони не могли зупинити цього ненормального Путіна? Могли!

Моя мрія - вигнати з нашої держави всіх росіян, і нехай вони там варяться у власному соку. Я розповім своїм дітям, хто такі росіяни, і ви всі теж повинні це зробити. З ними неможливо дружити, вони брехуни. Сьогодні вони кажуть, що це ми напали на них.

Щовечора плачу через те, що відбувається в нашій державі. Мені дзвонили з Будапешта та інших країн, запрошували приїхати. Але я відмовився, нікуди не хочу їхати. Коли я вийду з лікарні, обов'язково допомагатиму людям, яким це потрібно. Інакше я не можу. Можливо, я теж візьму автомат в руки. Дуже хочу, щоб я ще дійшов з ними до кордону і її закрили, щоб ніколи не дружити з росіянами.

Путін - гадина. Я думаю, що з ним домовлятися неможливо, його можна тільки вбити або нехай застрелиться сам. Якщо він нормальний мужик, то він розуміє, що як би там не було, він все одно поїде в Гаагу, його все одно розстріляють. Такі люди не живуть довго", - сказав Сабо.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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