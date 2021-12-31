Колишній нападник київського "Динамо" та національної збірної України Віктор Леоненко поділився своєю думкою про перспективи українського тренера Андрія Шевченка на чолі італійського "Дженоа".
В інтерв'ю Youtube-каналу "Пряма червона" легендарний екс-футболіст сказав, що не вірить в успіх Шевченка в "Дженоа". Леоненко вважає, що український специаліст програє ще кілька матчів і після його відправлять у відставку.
"У клубі потрібні футболісти, яких ти хочеш, а "Дженоа", напевно, не той клуб. Президент може обіцяти, але на ділі...
Зі збірною все зрозуміло. Там всі свої, всі знають і поважають Шевченка. А в Італії можуть не поважати. Зараз ще пару раз програє і все. Там вже пишуть, щоб він йшов. Італійці більше люблять футбол, ніж ми. У збірній Андрію можна було сказати все, що завгодно. А зараз він повинен показувати результат", - сказав Леоненко.
Читайте такожОцінка українця вражає: Малиновський увійшов до збірної Серії А за підсумками 2021 рокуДодамо, що свій наступний матч "Дженоа" зіграє проти "Сассуоло" в гостях в рамках 20-го туру чемпіонату Італії. Гра запланована на 6 січня.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У семи матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 2 очки.
- "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану"(0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0) і "Аталантою" (0:0).
- "Дженоа" займає 18-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.