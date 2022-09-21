Йожеф Сабо знає, чому Угорщина підтримує Росію.

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо розкритикував проросійського прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Цитує Сабо FanDay.

"Погляньте, що росіяни наробили у Бучі, Ізюмі. Як так можна? Це ненормальні люди. Цей угорець ще, п#д##ас Орбан. Я в перші місяці війни дав інтерв'ю проти Орбана, коли він сказав, що звірства у Бучі – це інсценування. Ну він і падло, циган сраний. У нього, напевно, короткий язик, що він так лиже дупу Путіну.

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Дай Боже, щоб Угорщину з Євросоюзу виключили. Вони досі підтримують політику Росії, кажуть, що якщо росіяни захочуть, то за два дні нас захоплять. Хто ви такі, щоб це говорити? Весь світ за Україну, бо бачать, що Росія є несправедливою.

Чому Угорщина підтримує Росію? Тому що газ за низькою ціною одержують, а Орбан страшенно продажний. Ще одна причина – Орбан був упевнений, що Росія нас переможе та віддасть Угорщині Закарпаття", - сказав Сабо.

Зауважимо, що Сабо – етнічний угорець. Він раніше зізнався, що йому соромно бути мадяром.

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