Перемогу "Барселоні" принесли голи Серхи Роберто і Рафіньї.

У середу, 20 грудня, відбувся поєдинок 18-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Барселона" приймала "Альмерію".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 33-й хвилині - відзначився бразильський вінгер "Барселони" Рафінья. На 41-й хвилині гості зрівняли рахунок - гол з передачі Серхіо Аррібаса забив Лео Баптістао.

Відео дня

На 60-й хвилині зустрічі каталонці вдруге повели в рахунку - Серхі Роберто забив з передачі Рафіньї. На 71-й хвилині Едгар Гонсалес рахунок зрівняв. На 83-й хвилині Серхі Роберто оформив дубль і вирвав перемогу для "блаугранас". Асистував йому Роберт Левандовскі.

"Барселона" - "Альмерія" - 3:2

Голи: Рафінья, 33, С. Роберто, 60, 83 - Лео Баптістао, 41, Гонсалес, 71

Відео голів:

"Барселона" набрала 38 очок і піднялася на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу. "Альмерія" з 5 балами посідає останнє місце.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Барселона" зіграє проти "Лас-Пальмаса", а "Альмерія" зустрінеться з "Осасуною".

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