Стали відомі шість пари, які посперечаються за путівки в груповий етап.

У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

В результаті жеребкування були сформовані шість пар (п'ять потенційних і одна вже відома), які розіграють путівки в груповий етап.

Десять учасників раунду плей-офф визначаться за підсумками третього раунду кваліфікації, а ще дві команди стартують з цієї стадії.

Шлях представників ліг

"Монако "(Франція) / "Спарта" (Чехія) - "Генк" (Бельгія) / "Шахтар" (Україна)

ПСВ (Нідерланди) / "Мідтьюлланд" (Данія) - "Спартак" (Росія) / "Бенфіка" (Португалія)

Шлях чемпіонів

"Зальцбург" (Австрія) - "Брондбю" (Данія)

"ЧФР Клуж" (Румунія) / "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина) / "Славія" Прага (Чехія)

"Мальме" (Швеція) / "Рейнджерс" (Шотландія) - "Олімпіакос" (Греція) / "Лудогорець" (Болгарія)

"Црвена Звезда" (Сербія) / "Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія) / "Легія" (Польща)

Матчі раунду плей-офф пройдуть 17/18 і 24/25 серпня.

Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати

Ліга чемпіонів: результати другого раунду кваліфікації.

Шість переможців раунду плей-офф потраплять в груповий етап ЛЧ, а шість команд, які програють, опиняться в груповому етапі Ліги Європи.

З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу в матчах плей-офф та кваліфікації.

Автор: Антон Дудар