Полтавська "Ворскла" першою з українських клубів стартує в єврокубках.

22 липня полтавська "Ворскла" стартує у кваліфікації нового єврокубка - Ліги конференцій. Свій перший матч у рамках другого відбіркового раунду проти фінського клубу "КуПС" полтавці проведуть на виїзді.

Букмекери вважають "Ворсклу" фаворитом як першої гри, так і всього двоматчевого протистояння.

На перемогу полтавців у гостях дається коефіцієнт 2,55, тоді як на перемогу "КуПС" - 2,70. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,25.

На те, що далі пройде "Ворскла", букмекери виставили коефіцієнт 1,51, а на "КуПС" - 2,46.

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КуПС - Ворскла: перед матчем

Матч фінського та полтавського клубів розпочнеться о 19.00.

Поєдинок обслужить бригада арбітрів з Білорусі на чолі з Дмитром Дмитрієвим.

У минулому сезоні "Ворскла" фінішувала на п'ятому місці в УПЛ, а "КуПС" став бронзовим призером чемпіонату Фінляндії.

У першому раунді кваліфікації "КуПС" за сумою двох зустрічей пройшов Вірменський клуб "Ноа" - 0:1, 5:0.

Зустріч у відповідь команди проведуть в Україні 29 липня.

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Автор: Антон Дудар