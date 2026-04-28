180 квартир у столиці Іспанії: Дієго Сімеоне забезпечив свою родину на кілька поколінь

Поки вболівальники "Атлетіко Мадрид" переживають через спортивні невдачі, їхній тренер Дієго Сімеоне впевнено тримається на ногах поза футбольним полем.

Хоча "Атлетіко Мадрид" програв уже майже все в сезоні 2025/26 (не враховуючи Лігу чемпіонів, де команда все ще претендує на підсумковий тріумф), Дієго Сімеоне, схоже, не має приводів для занепокоєння. Аргентинець оселився в столиці Іспанії і безперервно з 2011 року очолює "Рохібланкос".

Про "оселення" в його випадку можна говорити в буквальному сенсі. Якщо ми назвемо число "180" – не кожен зможе зрозуміти, яке відношення воно має до Сімеоне. Це не кількість жовтих карток, отриманих тренером "Атлетіко" за оскарження судівських рішень. Це кількість квартир, якими Сімеоне володіє разом зі своєю дружиною – Карлою Перейрою, пише Sport.pl.

Аргентинець "живе в цікавому парадоксі: тоді як кожного сезону йому доводиться заново створювати "Атлетіко", поза тренерською лавою його життя побудоване на чомусь настільки ж класичному, як цегла".

Стільки квартир у Сімеоне – його дружина керує масштабним проєктом

Окрім 180 апартаментів, Сімеоне та Перейра володіють сімома власними будівлями. Серцем імперії є компанія Carpersim SL, яка інвестує більшу частину коштів у житло і в повсякденному житті служить для тренера "Атлетіко" та його дружини потужним бізнес-інструментом.

Експерти вивчили звітність, подану до Торгового реєстру. Spółka Carpersim LM має активи майже на 40 млн євро, з яких 13,8 млн становлять інвестиції в нерухомість. Понад 19 млн вкладено в нерухомість, заводи та обладнання.

Цікаво, що більшість із 180 квартир розташовані в центрі Мадрида, і їх можна орендувати через платформу MyLocation. Сімеоне разом із дружиною купують квартири у вигідних локаціях, які потім ремонтують і виводять на ринок.

Цільова аудиторія – студенти, менеджери та туристи із середнім і високим рівнем доходу.

У 2024 році доходи від оренди перевищили 330 тисяч євро. Чиста вартість активів, повністю внесених сім'єю, у свою чергу, становить близько 20 млн євро. Примітно, що біля керма проєкту стоїть зовсім не Сімеоне, а його дружина, яку видання Forbes назвало "бізнес-стратегом".

"Моєю мрією було побудувати щось з нуля, і я цього досягла", – пояснила вона, говорячи про купівлю ділянки на півночі Мадрида в районі Трес-Кантос. Саме там знаходяться дві будівлі та 140 апартаментів, що належать їй і Дієго Сімеоне.

