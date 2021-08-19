Кубок України / фото УНІАН, Андрій Марієнко

19 серпня відбулося жеребкування третього попереднього раунду Кубка України з футболу.

Результати жеребкування

"Епіцентр" (Дунаївці) - "Нива" (Тернопіль)

"Буковина" (Чернівці) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)

"Карпати" (Львів) - "Волинь" (Луцьк)

ЛНЗ (Черкаси) - "Олімпік" (Донецьк)

"Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир)

"Чернігів" (Чернігів) - "Альянс" (Липова Долина)

"Нікополь" (Нікополь) - "Таврія" (Сімферополь)

"Балкани" (Зоря) -"ВПК-Агро" (Вишневе)

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"Скорук" (Томаківка) - "Металіст" (Харків)

"Миколаїв" (Миколаїв) - "Волчанськ"(Покотилівка)

"Металург" (Запоріжжя) - "Гірник-Спорт"(Горішні Плавні)

Кубок України 2021-2022: що потрібно знати

  • Базовий день проведення матчів 3-го раунду - 31 серпня.
  • Клуби УПЛ стартують у турнірі з наступного раунду. 11 команд (крім учасників єврокубків) приєднаються до 11 переможців третього раунду.
  • В 1/8 фіналу до 11 переможців попереднього раунду приєднаються "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла".
  • На кожній стадії турніру команди проводять по одному матчу.
  • Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.

Автор: Антон Дудар