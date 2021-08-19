Кубок України з футболу: результати жеребкування третього раунду

Клуби УПЛ на цій стадії турніру участі ще не беруть.

19 серпня відбулося жеребкування третього попереднього раунду Кубка України з футболу. Результати жеребкування "Епіцентр" (Дунаївці) - "Нива" (Тернопіль) "Буковина" (Чернівці) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) "Карпати" (Львів) - "Волинь" (Луцьк) ЛНЗ (Черкаси) - "Олімпік" (Донецьк) "Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир) "Чернігів" (Чернігів) - "Альянс" (Липова Долина) "Нікополь" (Нікополь) - "Таврія" (Сімферополь) "Балкани" (Зоря) -"ВПК-Агро" (Вишневе) Читайте такожКубок України з футболу: результати всіх матчів іншого попереднього раунду "Скорук" (Томаківка) - "Металіст" (Харків) "Миколаїв" (Миколаїв) - "Волчанськ"(Покотилівка) "Металург" (Запоріжжя) - "Гірник-Спорт"(Горішні Плавні) Кубок України 2021-2022: що потрібно знати Базовий день проведення матчів 3-го раунду - 31 серпня.

Клуби УПЛ стартують у турнірі з наступного раунду. 11 команд (крім учасників єврокубків) приєднаються до 11 переможців третього раунду.

В 1/8 фіналу до 11 переможців попереднього раунду приєднаються "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла".

На кожній стадії турніру команди проводять по одному матчу.

Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року. Автор: Антон Дудар

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