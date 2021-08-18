17 та 18 серпня відбулися матчі другого попереднього раунду Кубка України 2021-2022.
На цій стадії в боротьбу ще не вступили клуби УПЛ.
Результати матчів
"Скорук" - "Вікторія" - 4:2
"Фенікс" - "Прикарпаття" - 2:6
"Таврія" - "Дніпро" Черкаси - 3:2
"Суми" - "Металург" З - 0:1
"Нікополь" - "Кристал" - 2:0
"Епіцентр" - "Поділля" - 3:0
"Миколаїв" - "Кривбас" - 1:1 (по пенальті 3:1)
"Балкани" - "Енергія" - 4:2
"Реал Фарма"- "ВПК-Агро" - 0:2
"Перемога" - "Гірник-Спорт" - 1:2
"Олімпія" - "Вовчанськ" - 0:1
"Яруд" - "Металіст" 1:3
"Чайка" - "Чернігів" - 1:1 (по пенальті 3:5)
"Ужгород" - "Нива" Тернопіль - 0:1
"Нива" Вінниця - "Волинь" - 1:1 (по пенальті 3:5)
"Діназ" - "Оболонь" - 1:3
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"Буковина" - "Агробізнес" - 2:0
"Альянс" - "Краматорськ" - 2:1
"Лівий берег" - "Олімпік" - 2:3
"Рубікон" - "Полісся" - 0:5
"Карпати" Львів - "Карпати" Галич - 1:0
ЛНЗ - "Кремінь" 1:0
Кубок України 2021-2022: що відомо
- Жеребкування наступного раунду Кубка України (третього попереднього етапу) відбудеться 19 серпня. У ньому візьмуть участь 22 команди.
- Клуби УПЛ стартують у турнірі пізніше.
- Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.