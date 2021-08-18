Кубок України з футболу: результати всіх матчів другого попереднього раунду

"Металіст", "Олімпік" та львівські "Карпати" пройшли далі.

17 та 18 серпня відбулися матчі другого попереднього раунду Кубка України 2021-2022. На цій стадії в боротьбу ще не вступили клуби УПЛ. Результати матчів "Скорук" - "Вікторія" - 4:2 "Фенікс" - "Прикарпаття" - 2:6 "Таврія" - "Дніпро" Черкаси - 3:2 "Суми" - "Металург" З - 0:1 "Нікополь" - "Кристал" - 2:0 "Епіцентр" - "Поділля" - 3:0 "Миколаїв" - "Кривбас" - 1:1 (по пенальті 3:1) "Балкани" - "Енергія" - 4:2 "Реал Фарма"- "ВПК-Агро" - 0:2 "Перемога" - "Гірник-Спорт" - 1:2 "Олімпія" - "Вовчанськ" - 0:1 "Яруд" - "Металіст" 1:3 "Чайка" - "Чернігів" - 1:1 (по пенальті 3:5) "Ужгород" - "Нива" Тернопіль - 0:1 "Нива" Вінниця - "Волинь" - 1:1 (по пенальті 3:5) "Діназ" - "Оболонь" - 1:3 Читайте такожУАФ офіційно підтвердила призначення нового тренера збірної України (фото) "Буковина" - "Агробізнес" - 2:0 "Альянс" - "Краматорськ" - 2:1 "Лівий берег" - "Олімпік" - 2:3 "Рубікон" - "Полісся" - 0:5 "Карпати" Львів - "Карпати" Галич - 1:0 ЛНЗ - "Кремінь" 1:0 Кубок України 2021-2022: що відомо Жеребкування наступного раунду Кубка України (третього попереднього етапу) відбудеться 19 серпня. У ньому візьмуть участь 22 команди.

Клуби УПЛ стартують у турнірі пізніше.

Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року. Автор: Антон Дудар

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