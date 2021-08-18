Відбувся другий попередній раунд Кубка / фото ffu.ua

17 та 18 серпня відбулися матчі другого попереднього раунду Кубка України 2021-2022.

На цій стадії в боротьбу ще не вступили клуби УПЛ.

Результати матчів

"Скорук" - "Вікторія" - 4:2

"Фенікс" - "Прикарпаття" - 2:6

"Таврія" - "Дніпро" Черкаси - 3:2

"Суми" - "Металург" З - 0:1

"Нікополь" - "Кристал" - 2:0

"Епіцентр" - "Поділля" - 3:0

"Миколаїв" - "Кривбас" - 1:1 (по пенальті 3:1)

"Балкани" - "Енергія" - 4:2

"Реал Фарма"- "ВПК-Агро" - 0:2

"Перемога" - "Гірник-Спорт" - 1:2

"Олімпія" - "Вовчанськ" - 0:1

"Яруд" - "Металіст" 1:3

"Чайка" - "Чернігів" - 1:1 (по пенальті 3:5)

"Ужгород" - "Нива" Тернопіль - 0:1

"Нива" Вінниця - "Волинь" - 1:1 (по пенальті 3:5)

"Діназ" - "Оболонь" - 1:3

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"Буковина" - "Агробізнес" - 2:0

"Альянс" - "Краматорськ" - 2:1

"Лівий берег" - "Олімпік" - 2:3

"Рубікон" - "Полісся" - 0:5

"Карпати" Львів - "Карпати" Галич - 1:0

ЛНЗ - "Кремінь" 1:0

Кубок України 2021-2022: що відомо

  • Жеребкування наступного раунду Кубка України (третього попереднього етапу) відбудеться 19 серпня. У ньому візьмуть участь 22 команди.
  • Клуби УПЛ стартують у турнірі пізніше.
  • Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.

Автор: Антон Дудар