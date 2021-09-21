З 21 по 23 вересня проходять матчі 1/16 фіналу Кубка України 2021-2022.
На цьому етапі деякі клуби УПЛ приєдналися до боротьби за трофей.
Результати матчів
21 вересня
"Миколаїв" - "Рух" - 0:3
Голи: Кондраков, 37, 44 (з пенальті), 90+3 (з пенальті)
"Металіст" - "Десна" - 2:1
Голи: Харріс, 73, Мізюк, 88 - Волошин, 45
22 вересня
13.00. "Таврія" - "Олександрія"
15.00. ЛНЗ - "Інгулець"
17.00. "ВПК-Агро" - "Дніпро-1"
17.00. "Волинь" - "Маріуполь"
19.00. "Оболонь" - "Верес"
23 вересня
13.00. "Епіцентр" - "Металіст 1925"
15.00. "Гірник-Спорт" - "Львів"
17.00. "Прикарпаття" - "Чорноморець"
19.00. "Альянс" - "Минай"
Кубок України 2021-2022: що відомо
В 1/8 фіналу до 11 переможців раунду 1/16 фіналу приєднаються "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла".
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 вересня.
На кожній стадії турніру команди проводять по одному матчу.
Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.