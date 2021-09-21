Металіст у вольовому стилі виграв у Десни / фото ФК Металіст

З 21 по 23 вересня проходять матчі 1/16 фіналу Кубка України 2021-2022.

На цьому етапі деякі клуби УПЛ приєдналися до боротьби за трофей.

Результати матчів

21 вересня

"Миколаїв" - "Рух" - 0:3

Голи: Кондраков, 37, 44 (з пенальті), 90+3 (з пенальті)

"Металіст" - "Десна" - 2:1

Голи: Харріс, 73, Мізюк, 88 - Волошин, 45

22 вересня

13.00. "Таврія" - "Олександрія"

15.00. ЛНЗ - "Інгулець"

17.00. "ВПК-Агро" - "Дніпро-1"

17.00. "Волинь" - "Маріуполь"

19.00. "Оболонь" - "Верес"

23 вересня

13.00. "Епіцентр" - "Металіст 1925"

15.00. "Гірник-Спорт" - "Львів"

17.00. "Прикарпаття" - "Чорноморець"

19.00. "Альянс" - "Минай"

Кубок України 2021-2022: що відомо

  • В 1/8 фіналу до 11 переможців раунду 1/16 фіналу приєднаються "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла".

  • Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 вересня.

  • На кожній стадії турніру команди проводять по одному матчу.

  • Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.

Автор: Артем Будрін