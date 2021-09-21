Кубок України з футболу: результати та розклад матчів 1/16 фіналу

"Рух" та "Металіст" вже пройшли далі.

З 21 по 23 вересня проходять матчі 1/16 фіналу Кубка України 2021-2022. На цьому етапі деякі клуби УПЛ приєдналися до боротьби за трофей. Результати матчів 21 вересня "Миколаїв" - "Рух" - 0:3 Голи: Кондраков, 37, 44 (з пенальті), 90+3 (з пенальті) "Металіст" - "Десна" - 2:1 Голи: Харріс, 73, Мізюк, 88 - Волошин, 45 22 вересня 13.00. "Таврія" - "Олександрія" 15.00. ЛНЗ - "Інгулець" 17.00. "ВПК-Агро" - "Дніпро-1" 17.00. "Волинь" - "Маріуполь" 19.00. "Оболонь" - "Верес" 23 вересня 13.00. "Епіцентр" - "Металіст 1925" 15.00. "Гірник-Спорт" - "Львів" 17.00. "Прикарпаття" - "Чорноморець" 19.00. "Альянс" - "Минай" Кубок України 2021-2022: що відомо В 1/8 фіналу до 11 переможців раунду 1/16 фіналу приєднаються "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла".

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 вересня.

На кожній стадії турніру команди проводять по одному матчу.

Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року. Автор: Артем Будрін

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter