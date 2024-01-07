Збірна України фінішувала в естафеті на 13-й позиції.

У неділю, 7 січня, у німецькому Оберхофі пройшла класична чоловіча естафета в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

Виграла гонку збірна Норвегії. Команда у складі Ендре Стремсгейма, Стурли Легрейда, Тарʼєя Бо і Йоханнеса Бо пройшла гонку без штрафних кіл, використавши сім додаткових патронів.

Другими до фінішу прийшли німецькі біатлоністки, які поступилися норвежцям трохи більше двох хвилин. Замкнула трійку найсильніших збірна Італії з відставанням від переможців на 2 хвилини і 50,5 секунд.

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Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

"Синьо-жовті" зайшли на три штрафні кола: один - в позиції лежачи у Дмитра Підручного на другому етапі, ще два - на стійці у Антона Дудченка на третьому етапі. У підсумку збірна України фінішувала на 13-й позиції.

Кубок світу з біатлону. Оберхоф. Естафета. Чоловіки

1. Норвегія (0+7)

2. Німеччина (1+15) +2.01.9

3. Італія (0+16) +2.50.5

…

13. Україна (3+17) +6.47.7

Додамо, що четвертий етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі стартував 5 січня. У перший день змагань відбувся чоловічий та жіночий спринт. Перемогу у чоловіків здобув німець Бенедикт Долль, а у жінок найкращий результат показала француженка Жюстін Бреза-Буше.

6 січня відбулися перегони переслідування, перемогу у чоловіків здобув норвезький біатлоніст Ендре Стремсгейм, у жінок найкращий результат показала француженка Жюлія Сімон.

Нагадаємо, в особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. У загальному командному заліку і в чоловічому, і в жіночому лідирує збірна Норвегії.

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