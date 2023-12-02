Перемогу "Кривбасу" принесли голи Пое і Бізімани.

У суботу, 2 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Кривбас" приймав "Олександрію".

Гра проходила на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у матчі був відкритий на 31-й хвилині - нападник "Олександрії" Артем Шулянський відправив м'яч у сітку воріт "Кривбасу" потужним ударом з середньої дистанції. "Кривбас" відігрався у другому таймі - на 78-й хвилині Жан-Морель Пое забив після передачі Тимура Стецькова. На 83-й хвилині "Кривбас" вийшов вперед - відзначився Джихад Бізімана.

Відео дня

"Кривбас" - "Олександрія" - 2:1

Голи: Пое, 78, Бізімана, 83 - Шулянський, 31

"Кривбас": Кліщук, Понеділок, Безкоровайний, Стецьков, Дибанго, Кузик (По, 74), Бізімана, Ілич, Кожушко, Задерака (Блізніченко, 46), Дебелко (Приходько, 64)

"Олександрія": Єрмаков, Кравченко, Савченко, Сігєєв, Кулаков (Погорілий, 61), Шулянський (Білошевський, 46, Кулаковський, 88), Плакса (Мартинюк, 73), Джевані (Микитишин, 61), Копина, Шостак, Смирний

Попередження: Смирний - Джевані, Плакса, Єрмаков

Після 16-ти турів в активі "Кривбасу" 33 набраних очок. Команда Юрія Вернидуба займає першу позицію в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Олександрія" з 13 балами розташувалася на 13-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату України "Кривбас" зіграє проти луганської "Зорі", а "Олександрія" зустрінеться з харківським "Металістом 1925".

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