Перемогу криворізькому клубу принесли голи Максима Задераки та Олега Кожушка.

У п'ятницю, 20 жовтня, відбувся поєдинок 11-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому харківський "Металіст 1925" протистояв "Кривбасу".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Лівий Берег" в Києві і завершилася перемогою криворізького клубу з рахунком 3:1.

Підопічні Юрія Вернидуба дуже швидко повели в рахунку - вже на 3-й хвилині гри Максим Задерака забив після передачі Микити Татаркова. На 32-й хвилині гри "Кривбас" подвоїв свою перевагу - гол з передачі Романа Дебелка забив Олег Кожушко.

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Через сім хвилин футболісти "Металіста 1925" один м'яч відіграли, відзначився Бека Вечіберадзе. Однак зачепитися за очки в цій грі підопічним Емара не вдалося. На 68-й хвилині Максим Задерака оформив дубль і поставив крапку в цій грі.

"Металіст 1925" - "Кривбас" - 1:3

Голи: Вачіберадзе, 39 - Задерака, 3, 68, Кожушко, 32

"Металіст 1925": Сидоренко, Жичиков, Ткачук Євгеній, Безуглий, Фарина (Капінус 79), Габелок, Русин (Арі Моура 79), Вачіберадзе, Мартинюк (Юсов 59), Дмитренко (Бичек 59), Борячук (Сидоров 59)

"Кривбас": Кліщук, Стецьков, Бескоровайний, Понєдєльнік, Дібанго, Бізімана (Семотюк 46), Дебелко, Кузик (По 53), Татарков (Гончарук 90+2), Задерака (Блізніченко 90+2), Кожушко (Прінс 84)

Попередження: Стецьків 90, Бізімана 45 - Борячук 25, Дмитренко 42

Перемога в цій грі дозволила "Кривбасу" зберегти за собою лідерство в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. В активі команди Юрія Вернидуба 23 набраних очки. "Металіст 1925" з 11 балами йде на 11-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України "Кривбас" зіграє проти "Дніпра-1", а "Металіст 1925" зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

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