"Полісся" і "Кривбас" обмінялися забитими голами в 13-му турі УПЛ.

У понеділок, 6 листопада, в рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги зустрілися лідери чемпіонату - футбольний клуб "Полісся" приймав "Кривбас".

Гра проходила на стадіоні "Центральний" в Житомирі і завершилася внічию.

Рахунок був відкритий в кінцівці першого тайму - на 39-й хвилині гол з передачі Тимура Стецькова забив захисник "Кривбасу" Денис Кузик. На початку другого тайму "Поліссю" вдалося зрівняти рахунок - на 54-й хвилині відзначився Артем Козак. Асистував йому Бені Макуана.

Відео дня

"Полісся" - "Кривбас" - 1:1

Голы: Козак, 54 - Кузик, 39

"Полісся": Бойко, Танковський, Янаков (Козак 46), Лукас Тейлор, Макуана, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Крушинський (Огіря 75), Кушніренко, Аріельсон (Шастал 83)

"Кривбас": Кліщук, Стецьков, Понєдєльнік, Бізімана, Бескоровайний, Кузик (Блізніченко 81), Ілич (Татарков 61, Квабена 81), Дебелко (Приходько 62), Дібанго, Кожушко (Устименко 90+1), Задерака

Попередження: Кожушко 90

"Кривбас" набрав 27 очок і зберігає за собою перше місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. Житомирський клуб "Полісся" з 26 балами йде другим.

У наступному турі чемпіонату України "Полісся" зіграє проти "Металіста 1925", а "Кривбас" зустрінеться з київським "Динамо".

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