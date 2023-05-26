Даніель Бамейї підозрюється в підробці документів.

17-річний захисник збірної Нігерії U-20 з футболу Даніель Бамейї потрапив у скандальну історію.

Як повідомляє видання Marca, нігерійський захисник підробив документи, щоб зіграти на чемпіонаті світу U-20 в Аргентині.

У заявці збірної Нігерії Даніель Бамейї значиться як гравець футбольного клубу "Yum Yum Football Club". Однак, як стало відомо ЗМІ, клубу з такою назвою немає і ніколи не існувало. Джерела з Нігерії також підтвердили, що клубу не існує і у федерації немає зареєстрованих гравців для такого клубу.

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На порталі Transfermarkt Даніель Бамейї також вказаний гравцем "Yum Yum Football Club". Однак, Бамейї є єдиним футболістом у складі цієї команди. При цьому, відсутній логотип команди і всяка інформація про клуб.

Варто відзначити, що Даніель Бамейї, який не зіграв жодної хвилині в клубних змаганнях, провів вже п'ять матчів за збірну Нігерії U-20. Більш того, він є капітаном команди.

Футбольна громадськість обурена тим, що трапилося. Багато хто задається питанням, як футболіст неіснуючої команди потрапив до збірної і за якими критеріями його викликали на чемпіонат світу. Багато журналістів у Нігерії також ставлять під сумнів точний вік захисника.

Додамо, що ФІФА ще не публікувала жодних заяв з цього приводу.

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