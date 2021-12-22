У середу, 22 грудня, в рамках 19-го туру чемпіонату Італії з футболу "Наполі" приймав "Спецію". Гра проходила стадіоні імені Марадони і завершилася сенсаційною перемогою гостей.
Весь матч проходив під тотальним контролем футболістів неаполетанського клубу, проте результату це не принесло команді Лучіано Спалетті. "Спеція" не змогла навіть завдати жодного удару в площину воріт "Наполі", але все одно взяла три очки. Результат поєдинку вирішив автогол Жуана Жезуса, забитий на 37-й хвилині гри.
"Наполі" - "Спеція" - 0:1
Гол: Жуан Жезус (а), 37
"Наполі": Оспіна, Руй, Жезус, Рахмані, Ді Лоренцо, Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські, Лосано, Політано, Мертенс.
"Спеція": Проведель, Ніколау, Ерліч, Аду, Реца, Бастоні, Ківіор, Маджоре, Гьяссі, Агудело, Манай.
Попередження: Руй 45+1, Петанья 75 - Маджоре 19, Ківіор 48, Манай 51
Відео гола:
Відзначимо, що кольори "Спеції" захищає український півзахисник Віктор Коваленко. У цьому поєдинку він на полі не з'явився, відсидівши весь матч на лавці запасних.
Наполі - Спеція: підсумки матчу
- "Наполі" опустився на 3-є місце в турнірній таблиці Серії А, їх обійшов "Мілан". В активі неаполітанців 39 набраних очок за 19 зіграних матчів.
- "Спеція" завдяки перемозі в цьому турі набрала 16 очок і відірвалася в турнірній таблиці від "Дженоа" українського тренера Андрія Шевченка. "Грифони" в 19-му турі сенсаційно зіграли внічию з "Аталантою" Руслана Малиновського.
- У наступному турі "Наполі" зіграє з "Ювентусом" на виїзді, а "Спеція" прийме"Верону". Обидва матчі заплановані на 6 січня.