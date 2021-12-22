"Спеція" не завдала жодного удару в створ ворота, але зуміла виграти.

У середу, 22 грудня, в рамках 19-го туру чемпіонату Італії з футболу "Наполі" приймав "Спецію". Гра проходила стадіоні імені Марадони і завершилася сенсаційною перемогою гостей.

Весь матч проходив під тотальним контролем футболістів неаполетанського клубу, проте результату це не принесло команді Лучіано Спалетті. "Спеція" не змогла навіть завдати жодного удару в площину воріт "Наполі", але все одно взяла три очки. Результат поєдинку вирішив автогол Жуана Жезуса, забитий на 37-й хвилині гри.

"Наполі" - "Спеція" - 0:1

Гол: Жуан Жезус (а), 37

"Наполі": Оспіна, Руй, Жезус, Рахмані, Ді Лоренцо, Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські, Лосано, Політано, Мертенс.

"Спеція": Проведель, Ніколау, Ерліч, Аду, Реца, Бастоні, Ківіор, Маджоре, Гьяссі, Агудело, Манай.

Попередження: Руй 45+1, Петанья 75 - Маджоре 19, Ківіор 48, Манай 51

Відео гола:

Відзначимо, що кольори "Спеції" захищає український півзахисник Віктор Коваленко. У цьому поєдинку він на полі не з'явився, відсидівши весь матч на лавці запасних.

Наполі - Спеція: підсумки матчу