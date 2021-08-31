Вілліан має в активі 70 матчів за національну збірну Бразилії / фото REUTERS
Колишній лідер донецького "Шахтаря" Вілліан розірвав за обопільною згодою контракт з лондонським "Арсеналом". 33-річний бразильський вінгер поповнив склад "Корінтіансу".
Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.
Вілліан повернувся на батьківщину та підписав угоду з бразильською командою на два роки. Вілліан є вихованцем "Корінтіансу". Він захищав кольори цієї команди з 2005 по 2007 рік.
Нагадаємо, що Вілліана висміяли вболівальники "Арсеналу" в липні цього року.
Вілліан: кар'єра після "Шахтаря"
- Вілліан покинув "Шахтар" в лютому 2013 року, перейшовши в російський "Анжі" за 35 мільйонів євро. А вже через півроку бразилець став гравцем "Челсі".
- У складі "Челсі" в активі Вілліана 338 матчів і 63 голи у всіх турнірах.
- Влітку 2020-го бразилець на правах вільного агента підписав трирічний контракт з "Арсеналом". У минулому сезоні він забив 1 гол та віддав 7 асистів в 37 матчах за "канонірів".
- Вілліан є рекордсменом за кількістю матчів в АПЛ серед бразильських футболістів.