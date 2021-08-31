Лондонський "Арсенал" та Вілліан припинили співпрацю.

Колишній лідер донецького "Шахтаря" Вілліан розірвав за обопільною згодою контракт з лондонським "Арсеналом". 33-річний бразильський вінгер поповнив склад "Корінтіансу".

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Вілліан повернувся на батьківщину та підписав угоду з бразильською командою на два роки. Вілліан є вихованцем "Корінтіансу". Він захищав кольори цієї команди з 2005 по 2007 рік.

Нагадаємо, що Вілліана висміяли вболівальники "Арсеналу" в липні цього року.

Вілліан: кар'єра після "Шахтаря"

Вілліан покинув "Шахтар" в лютому 2013 року, перейшовши в російський "Анжі" за 35 мільйонів євро. А вже через півроку бразилець став гравцем "Челсі".

У складі "Челсі" в активі Вілліана 338 матчів і 63 голи у всіх турнірах.

Влітку 2020-го бразилець на правах вільного агента підписав трирічний контракт з "Арсеналом". У минулому сезоні він забив 1 гол та віддав 7 асистів в 37 матчах за "канонірів".

Вілліан є рекордсменом за кількістю матчів в АПЛ серед бразильських футболістів.

Автор: Артем Будрін