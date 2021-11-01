Надія Навроцька ошелешила заявами про Анатолія Тимощука, який зараз працює в Росії.

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька заявила, що екс-капітан збірної України з футболу вивіз у Росію ікон на 10 мільйонів євро.

Навроцька дала інтерв'ю для FanDay.

"Контрабанда в особливо великому розмірі - близько 10 млн євро. Тимощук їх вивіз до Росії. Він колись розповідав, що це українське надбання і таке інше. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його оселі. Це були наші ікони, але по суті не можна вивозити такі цінності з України", - сказала екс-дружина Тимощука, в якого хобі - колекціонувати ікони.

"З Донецька Тимощук теж вивіз через свої зв'язки наше майно, все, що міг, до Росії. А чому б і ні? У перші роки війни Тимощук одержав навіть якусь грамоту від керівництва "ДНР". Тож із Донецька теж може вивозити, що хоче. Тому я переконана, що із Росії Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися до України. Колись були варіанти повернутися через Шевченка, Павелка чи Ахметова. Але не думаю, що він цього хотів насправді", - додала Навроцька.

Нагадаємо, що Тимощук дав коментар щодо україно-російських відносин.

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Анатолій Тимощук: кар'єра

Тимощук був капітаном донецького "Шахтаря", після чого перейшов у пітерський "Зеніт", а потім - в "Баварію". Пізніше він повернувся в російський клуб, а у 2016-му році завершив кар'єру у складі казахстанського "Кайрата".

За збірну України Тимощук провів 144 матчі і забив 4 голи. Він є рекордсменом команди за кількістю проведених ігор.

З 2017 року екс-півзахисник почав тренерську кар'єру в "Зеніті" (Санкт-Петербург).

Автор: Артем Будрін