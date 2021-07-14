Дьємерсі Мбокані поїхав підкорювати лігу в Кувейті.

Екс-форвард київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані поповнив склад "Аль-Кувейту".

Про це повідомляє сам клуб на своїй офіційній сторінці у Twitter.

35-річний Мбокані перейшов до нового клубу на правах вільного агента, тобто за нього не заплатили ніяких коштів. Річ у тім, що цього літа у нього закінчився контракт з бельгійським "Антверпеном". У сезоні 2020/21 він "наколотив" 14 голів і віддав 3 гольові передачі в 32 поєдинках чемпіонату Бельгії.

"Аль-Кувейт" є одним з найстаріших та найтитулованіших клубів Кувейту. У сезоні 2019/20 "Аль-Кувейт" став чемпіоном своєї країни, а минулого року не зміг захистити титул і виборов лише бронзові медалі.

З 2013 по 2018 рік Мбокані захищав кольори "Динамо". Конголезець з Києва також вирушав в оренду до клубів Англійської Прем'єр-ліги: "Норвіча" та "Халл Сіті". В УПЛ за київський клуб Мбокані забив 25 м'ячів за 54 матчі.

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Автор: Артем Будрін