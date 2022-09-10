Геннадій Зубов увійшов до тренерського штабу ФК "Звєзда" (Санкт-Петербург), яка виступає у другій лізі Росії.

Екс-зірка донецького "Шахтаря" Геннадій Зубов увійшов до тренерського штабу ФК "Звєзда" (Санкт-Петербург). Разом з ним до країни-агресора поїхав ще один українець - Анатолій Скирчук.

Головний тренер "Звєзди" Дмитро Комбаров для російських ЗМІ пояснив, що Зубов працюватиме з нападниками команди, а Скирчук - помічником головного тренера.

57-річний Скирчук - колишній тренер академії донецького "Шахтаря", екс-футболіст донецького "Металурга".

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44-річний Зубов - колишній футболіст "Шахтаря", чемпіон України, 4-разовий володар Кубка України. Провів 29 поєдинків за збірну України, забив три м'ячі. Працював у академії "Шахтаря".

Серед вихованців Зубова - Юхим Конопля та Валерій Бондар. Він - заслужений тренер України. Додамо, що "Звєзда" виступає у другій лізі Росії.

Раніше колишній футболіст донецького "Шахтаря" Віталій Віценець увійшов до тренерського штабу тульського "Арсеналу".

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