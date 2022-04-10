Михайличенко висловив велику подяку українським воїнам, які борються з російськими загарбниками.

Знаменитий у минулому футболіст київського "Динамо", а нині перший віце-президент УАФ Олексій Михайличенко висловився про війну, яку розв'язала Росія на території України.

Михайличенко уточнив, що зараз перебуває в Україні, а не за кордоном і висловив упевненість, що українці обов'язково вийдуть переможцями з цієї війни.

"Неможливо сказати однією пропозицією, що таке війна. Дуже неспокійно за своїх близьких, за свою країну, за своїх дітей і друзів. Ця небезпека відчувається скрізь. Впевнений, що ми дуже сильна нація, і це подолаємо.

Били росіян і будемо бити. Це хвора нація. Вони будуть відмолювати свої гріхи не десятками, а сотнями років. Я, моя мати і старший син залишилися тут. Дружина з молодшим сином поїхали закордон. Я відчуваю, що на сьогоднішній день повинен бути тут.

Мені дзвонили з Грузії, Шотландії, Італії, Америки і пропонували допомогу.

У нас сьогодні велика колаборація з УЄФА і ФІФА. Багато гуманітарної допомоги. Я навіть не очікував, що футбольна спільнота буде так активно задіяна в допомозі українцям.

У нас є великий шанс потрапити на ЧС-2022. Якщо вдасться, то це буде дуже добре, не тільки зі спортивної точки зору, але і з моральної", - сказав Михайличенко в коментарі "Футбол NEWS".

Крім того, Михайличенко висловив велику подяку українським військовим, які борються з російськими окупантами.

"Висловлюю повагу і вдячність нашим військовим. Бажаю всім повернутися в мирне життя здоровими. Низький уклін", - сказав Михайличенко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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