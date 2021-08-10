Тайсон (у червоній формі) повернувся до "Інтернасьоналу" / фото REUTERS

Колишня зірка донецького "Шахтаря" Тайсон поскаржився, що в Україні його ображали на расистському підґрунті.

Тайсон, котрий повернувся в рідну Бразилію до "Інтернасьоналу", забив свій перший гол після повернення на батьківщину. Вінгер пояснив, чому промовистим жестом відсвяткував взяття воріт:

"Я страждав від расизму в Україні. Тепер при кожному святкуванні, коли забиваю гол, роблю жест боротьби з расизмом".

Ось відеоогляд гри (гол Тайсона на 4:25).

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Автор: Артем Будрін