Тайсон відзначився забитим м'ячем вперше після повернення до "Інтернасьоналу".

Колишня зірка донецького "Шахтаря" Тайсон поскаржився, що в Україні його ображали на расистському підґрунті.

Тайсон, котрий повернувся в рідну Бразилію до "Інтернасьоналу", забив свій перший гол після повернення на батьківщину. Вінгер пояснив, чому промовистим жестом відсвяткував взяття воріт:

"Я страждав від расизму в Україні. Тепер при кожному святкуванні, коли забиваю гол, роблю жест боротьби з расизмом".

Ось відеоогляд гри (гол Тайсона на 4:25).

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Тайсон: скандальний відхід з "Шахтаря"

20 березня Тайсон був переведений до дублюючого складу "Шахтаря". Пізніше Даріо Срна пояснив, що бразилець Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером". Також повідомлялося про ще одну деталі конфліктної ситуації.

Також відомо, що "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.

Півзахисник встиг зіграти один матч за дублюючий склад "Шахтаря", а за першу команду більше так і не зіграв. Всього на його рахунку 299 матчів і 55 голів за "гірників".

Контракт Тайсона закінчувався влітку, але сторони домовилися про дострокове припинення співпраці. Бразилець повернувся на батьківщину - до "Інтернасьоналю".

Автор: Артем Будрін