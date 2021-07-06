Лукас Пакета забив у другому матчі поспіль.

Збірна Бразилії з мінімальним рахунком обіграла команду Перу та пробилася до фіналу Кубка Америки-2021.

На 35-й хвилині поєдинку лідер бразильської збірної Неймар віддав гольову передачу на екс-півзахисника "Мілану" Лукаса Пакета, а той відправив м'яча у сітку воріт.

Відзначимо, що наразі Пакета захищає кольори французького "Ліону". Нагадаємо, що 23-річний хавбек також забив у матчі 1/4 фіналу Кубка Америки-2021, де Бразилія з рахунком 1:0 перемогла команду Чилі.

Бразилія - Перу - 1:0

Гол: Пакета, 35

Бразилія: Едерсон, Даніло, Маркіньос, Сілва, Лоді (Мілітао, 85), Каземіро, Фред (Фабіньо, 85), Рішарлісон (Вінісіус, 85), Пакета (Луїз, 90+2), Евертон (Рібейро, 70), Неймар

Перу: Галесс, Корзо (Лора, 75), Сантамарія, Рамос (Гарсія, 46), Калленс, Трауко (Лопес, 46), Пена, Тапія (Тавара, 89), Йотун, Куєва (Ормено, 81), Лападула

Відеоогляд гри від MEGOGO.

Кубок Америки-2021: що потрібно знати

Турнір повинен був пройти торік, але через пандемію коронавірусу був перенесений на 2021 рік. Спочатку Кубок Америки повинні були спільно прийняти Аргентина і Колумбія, але через ситуацію з коронавірусом і протести він був перенесений до Бразилії.

На Кубку Америки також повинні були зіграти дві запрошені команди з Азії - Катар і Австралія. Але через перенесення турніру і накладки з матчами відбору на ЧС-2022 вони відмовилися від участі.

У групі А виступали Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай, в групі В - Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. За підсумками групового етапу боротьбу припинили Венесуела і Болівія.

У чвертьфіналах Колумбія по пенальті обіграла Уругвай (0:0 і 4:2), Бразилія вибила Чилі (1:0), Перу по пенальті пройшли Парагвай (3:3 і 4:3), а Аргентина розбила вщент Еквадор (3:0).

У фіналі Бразилія зустрінеться з переможцем іншого півфіналу, в якому Аргентина зіграє з Колумбією.

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Автор: Артем Будрін