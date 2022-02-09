Артем Кравець / фото twitter.com/konyaspor

Артем Кравець покинув одного з лідерів чемпіонату Туреччини - "Коньяспор".

Про це повідомляє прес-служба "Коньяспора".

Контракт розірвано за обопільною згодою сторін. 32-річний український нападник у цьому сезоні втратив місце в стартовому складі й загалом зіграв лише 12 хвилин в усіх турнірах.

Турецькі ЗМІ зазначають, що Кравець може продовжити кар'єру в клубі з другого турецького дивізіону (Перша Ліга) "Коджаеліспор".

Зауважимо, що "Коньяспор" йде на другому місці в чемпіонаті Туреччини. Кравець грав за цю команду з вересня 2020 року. Артем провів 32 матчі за "Коньяспор" та забив дев'ять голів й віддав три гольові передачі.

Артем Кравець: кар'єра

  • Кравець відомий своїми виступами за київське "Динамо". Артем грав за "біло-синіх" з 2005 по 2017 рік. Форвард у цей період ходив у оренди до київського "Арсеналу", німецького "Штутгарту", іспанської "Гранади". З 2018 по 2020 Артем два з половиною роки провів у турецькому "Кайсеріспорі" на повноцінному контракті.
  • У 2020 році Кравець повернувся в київське "Динамо", провів один матч та покинув команду. Він аргументував це тим, що хоче отримувати постійну ігрову практику, щоб пробитися до збірної України.
  • За національну збірну України Кравець зіграв 23 поєдинки та забив 8 голів.