Артем Кравець більше не є футболістом "Коньяспору".

Артем Кравець покинув одного з лідерів чемпіонату Туреччини - "Коньяспор".

Про це повідомляє прес-служба "Коньяспора".

Контракт розірвано за обопільною згодою сторін. 32-річний український нападник у цьому сезоні втратив місце в стартовому складі й загалом зіграв лише 12 хвилин в усіх турнірах.

Турецькі ЗМІ зазначають, що Кравець може продовжити кар'єру в клубі з другого турецького дивізіону (Перша Ліга) "Коджаеліспор".

Зауважимо, що "Коньяспор" йде на другому місці в чемпіонаті Туреччини. Кравець грав за цю команду з вересня 2020 року. Артем провів 32 матчі за "Коньяспор" та забив дев'ять голів й віддав три гольові передачі.

— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 8, 2022

Артем Кравець: кар'єра