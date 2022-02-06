У неділю, 6 лютого, відбувся заключний матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2022, в якому "Аль-Хіляль" протистояв "Аль-Джазірі".
Команда з Саудівської Аравії здобула розгромну перемогу над суперником з рахунком 6:1, а з нею і путівку в півфінал турніру.
У складі переможців результативними ударами відзначилися Ігало, Перейра, Канно, Аль-Давсарі, Марега і Каррільо, а за команду з Абу-Дабі єдиний м'яч забив Діабі, який відкрив рахунок у матчі.
Клубний чемпіонат світу. 1/4 фіналу
"Аль-Хіляль" - "Аль-Джазіра" - 6:1
Голи: Ігало, 36, Перейра, 40, Канно, 58, Аль-Давсарі, 78, Марега, 88, Каррільо, 90+2 - Діабі, 14
Додамо, що в півфіналі турніру "Аль-Хіляль" зіграє проти лондонського "Челсі". В іншому півфіналі єгипетський "Аль-Ахлі" зіграє проти бразильського "Палмейраса".
Читайте такожНа Клубному чемпіонаті світу "робот-арбітр" вперше в історії футболу скасував гол (відео)Клубний чемпіонат світу: що потрібно знати про турнір
- Клубний чемпіонат світу проводиться з 2000 р.
- Турнір був задуманий ФІФА як заміна Міжконтинентальному кубку, в якому звання найсильнішої Клубної команди світу оскаржували переможці Ліги чемпіонів УЄФА і Кубка Лібертадорес. Тепер за трофей борються представники шести конфедерацій.
- Клубний чемпіонат світу-2022 приймає ОАЕ.
- У нинішньому турнірі в список учасників увійшли наступні клуби: "Челсі"(Англія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Монтеррей"(Мексика), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія), "Аль-Джазіра" (ОАЕ) і "Палмейрас" (Бразилія).
- Найкращим бомбардиром в історії турніру є Кріштіану Роналду, в активі якого 7 голів.
- Рекордсменом за кількістю титулів Клубного чемпіонату світу є "Реал" Мадрид, який виграв цей турнір 4 рази.
- Чинний переможець турніру - мюнхенська"Баварія".