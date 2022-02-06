Заключний матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу завершився з розгромним рахунком.

У неділю, 6 лютого, відбувся заключний матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2022, в якому "Аль-Хіляль" протистояв "Аль-Джазірі".

Команда з Саудівської Аравії здобула розгромну перемогу над суперником з рахунком 6:1, а з нею і путівку в півфінал турніру.

У складі переможців результативними ударами відзначилися Ігало, Перейра, Канно, Аль-Давсарі, Марега і Каррільо, а за команду з Абу-Дабі єдиний м'яч забив Діабі, який відкрив рахунок у матчі.

Клубний чемпіонат світу. 1/4 фіналу

"Аль-Хіляль" - "Аль-Джазіра" - 6:1

Голи: Ігало, 36, Перейра, 40, Канно, 58, Аль-Давсарі, 78, Марега, 88, Каррільо, 90+2 - Діабі, 14

Додамо, що в півфіналі турніру "Аль-Хіляль" зіграє проти лондонського "Челсі". В іншому півфіналі єгипетський "Аль-Ахлі" зіграє проти бразильського "Палмейраса".

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