"Олександрія" вийшла з відпустки.

Клуб української Прем'єр-ліги "Олександрія" після виходу з відпустки оголосив про підписання п'ятьох новачків.

Гравцями команди стали Артур Авагімян, Богдан Білошевський, Денис Костишин, Владислав Калитвинцев, Валерій Бондаренко, повідомляє офіційний сайт клубу.

Відзначається, що контракт Авагімяна розрахований до літа 2025 року, Костишина – до літа 2024 року, Білошевський і Бондаренко прийшли в оренду до кінця сезону. Умови контракту Калитвинцева клуб не повідомляє.

Читайте також"Є провина Луческу": легенда Динамо висловився про молодого українця, який не заграв у КиєвіНагадаємо, що Авагімян раніше грав за одеський "Чорноморець", Костишин – за ковалівський "Колос", Калитвинцев – за чернігівську "Десну". Контракт Бондаренка належить донецькому "Шахтарю", а Білошевського – київському "Динамо".

Раніше повідомлялося, що команду Юрія Гури покинули малійський легіонер Бурама Фомба і українець Ігор Кірюханцев. Фомба покинув клуб на правах вільного агента, а Кірюханцев повернувся в "Шахтар" по завершенні орендної угоди.

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