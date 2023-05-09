Миколенко провів на полі усі 90 хвилин і отримав середню оцінку.

У рамках 35-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Брайтон" приймав на власному стадіоні "Амекс" футбольний клуб "Евертон". Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:5.

Ще до перерви "іриски" тричі відзначилися у воротах суперника. Під кінець матчу вони забили ще двічі, а "Брайтон" зумів відповісти лише одним голом на 79-й хвилині. Відзначимо, що відразу два гравці "Евертона" оформили по дублю: Дукуре та Макніл.

Увесь матч у складі "Евертона" провів футболіст національної збірної України Віталій Миколенко. Його гру аналітичний портал Transfermarkt оцінив балом 7,3 – це середній показник серед обох команд.

Чемпіонат Англії, 35-й тур

"Брайтон" – "Евертон" 1:5

Голи: Макаллістер 79 – Дукуре 1, 29, Стіл 35 (авт.), Макніл 76, 90+6

Огляд матчу:

Завдяки цій перемозі "Евертон" вперше за довгий час покинув зону вильоту АПЛ – тепер "іриски" посідають 17-те місце, випереджаючи 18-й "Лестер" на два очки.

У той же час "Брайтон", який очолює колишній тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі перебуває на сьомому місці чемпіонату, яке дає право участі у Лізі конференцій наступного сезону. Однак у "чайок" є ще два матчі у запасі, порівняно з конкурентами.

До кінця АПЛ залишилося ще три тури. Наступний матч "Евертон" зіграє проти чинного лідера першості "Манчестер Сіті" у неділю, 14 травня.

Відзначимо, що для Миколенка цей матч став 34-м у поточному сезоні Англійської Прем’єр-ліги. Українець гольовими діями ще не відзначався, однак має у своєму пасиві чотири жовті картки.

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