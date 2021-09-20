За конем довелося бігати / скріншот
Курйозні ситуації трапилися під час відбіркового матчу на Дефлімпійські ігри між збірними України та Італії в нижніх Млинах Полтавської області.
Про це в Instagram повідомляє pvp.poltava.
Матч двічі довелося призупиняти через тварин, які вибігли на поле.
Так, на 41-й хвилині гри на газон увірвалися дві собаки. Вони покинули поле тільки після втручання представника збірної України.
А на 59-й хвилині на полі несподівано опинився кінь. Уболівальникам і тренерам української збірної спільними зусиллями вдалося вивести його за межі поля.
Збірна України в підсумку здобула перемогу в матчі з рахунком 3:0.
Тварини увірвалися на поле під час футбольного матчу серед глухих