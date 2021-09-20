Курйозні епізоди сталися під час матчу під Полтавою.

Курйозні ситуації трапилися під час відбіркового матчу на Дефлімпійські ігри між збірними України та Італії в нижніх Млинах Полтавської області.

Про це в Instagram повідомляє pvp.poltava.

Матч двічі довелося призупиняти через тварин, які вибігли на поле.

Так, на 41-й хвилині гри на газон увірвалися дві собаки. Вони покинули поле тільки після втручання представника збірної України.

А на 59-й хвилині на полі несподівано опинився кінь. Уболівальникам і тренерам української збірної спільними зусиллями вдалося вивести його за межі поля.

Збірна України в підсумку здобула перемогу в матчі з рахунком 3:0.

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Автор: Антон Дудар