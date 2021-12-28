КДК УАФ оштрафував "Верес" за порушення пункту регламенту, який зобов'язує давати флеш-інтерв'ю державною мовою.
Про штраф від контрольно-дисциплінарного комітету УАФ повідомив офіційний сайт рівненського "Вереса".
Порушення відбулося після поєдинку 17 туру УПЛ між "Вересом" і київським "Динамо".
Читайте такожНазвано найкращого тренера року в українській Прем'єр-лізі"Верес" повідомив, що відтепер і далі представники клубу будуть давати інтерв'ю та коментарі для ЗМІ тільки українською мовою. Для футболістів або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні - клуб готовий організувати курси з вивчення української.
Таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.
"Якщо футболіст має український паспорт - публічні інтерв'ю, коментарі офіційному мовнику, представникам ЗМІ – він повинен давати українською мовою. Я також розумію,що є футболісти, які погано знають українську. Зараз вже є тенденція, що їм навіть трохи соромно", – говорить президент "Вереса" Іван Надєїн.
Нагадаємо, київське Динамо отримало серйозне покарання від КДК УАФ за расизм, банери і наклеп на арбітра.
"Верес": результати в сезоні
- "Верес" закінчив першу половину сезону на 9-му місці в турнірній таблиці УПЛ з 23 набраними очками в активі.
- У Кубку України "Верес" припинив свої виступи на стадії 1/8 фіналу. Рівненський клуб поступився "Ворсклі" (1:3).