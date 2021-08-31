Казахстан - Україна: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2022

Наші футболісти продовжують боротися за потрапляння на мундіаль до Катару.

Збірна України 1 вересня зіграє матч 4-го туру відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022. Команда Олександра Петракова спробує здобути першу перемогу в цій кваліфікації. "Жовто-сині" у Нур-Султані зустрінуться зі збірною Казахстану. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Казахстан - Україна. Казахстан - Україна: де дивитися матч Пряму трансляцію протистояння української та казахстанської збірних можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна". Також прямий ефір поєдинку буде на телеканалі "Футбол 1". Команди розпочнуть гру о 17:00 1 вересня на полі "Астана Арени" в столиці Казахстану - Нур-Султані. Читайте такожКазахстан - Україна: прогноз букмекерів на матч кваліфікації ЧС-2022 Казахстан - Україна: перед матчем Поєдинок з Казахстаном стане дебютним для Олександра Петракова на посту тренера національної збірної України.

Збірна України у третьому турі кваліфікації сенсаційно втратила очки в домашній грі проти Казахстану (1:1).

Положення команд у групі D: Франція - 7 очок (3 гри), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

Україна і Казахстан раніше один проти одного грали у відборі на ЧС-2006: тоді українці виграли 2:1 і 2:0, а у кваліфікації на ЧС-2010 знову наші тріумфували - 3:1 і 2:1.

Матч обслужить бригада арбітрів з Литви на чолі з Донатасом Румшасом. Автор: Артем Будрін

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