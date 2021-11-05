Каталонці виплатять за Хаві компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро.

Катарський "Аль-Садд" заявив, що Хаві залишив пост головного тренера.

Про це йдеться в офіційному Twitter команди.

"Керівництво "Аль-Садда" домовилося про перехід Хаві до "Барселони" після того, як іспанський клуб виплатив суму відступних, прописану у контракті. Хаві - важлива частина нашої історії, ми бажаємо йому успіху. Декілька днів тому він повідомив про своє бажання очолити "Барселону", оскільки його рідна команда перебуває в критичному стані. Ми вирішили не перешкоджати цьому бажанню", - заявили в катарському клубі.

Невідомо на який термін Хаві підпише угоду з "Барселоною". За неофіційними джерелами, компенсація, яку "Барселона" заплатила "Аль-Садду" за 41-річного наставника, складає 5 мільйонів євро.

Зміна тренера в "Барселоні": що відомо

28 жовтня "Барселона" оголосила про відставку Роналда Кумана. Нідерландець очолив каталонський клуб у 2020 році, покинувши заради роботи в Іспанії пост головного тренера збірної Нідерландів.

Тимчасовим в. о. тренера був призначений Серхі Бархуан, який тренував "Барселону-Б".

Після 12-и матчів у "Барселони" лише 16 набраних очок і дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У Лізі чемпіонів каталонці з 6 очками йдуть на другому місці у своїй групі.

Хаві: кар'єра тренера

Легендарний півзахисник завершував кар'єру гравця в Катарі й там же почав тренерську кар'єру. У 2019 році він очолив клуб "Аль-Садд".

Хаві вдалося привести команду до титулу чемпіона Катару в сезоні 2020-2021. Крім того, команда двічі вигравала Кубок спадкоємного принца Катару, двічі Кубок еміра Катару, а також по разу Кубок шейха Яссіма і Кубок зірок Катару.

Хаві був визнаний найкращим тренером сезону 2020-2021 в Катарі.

Автор: Артем Будрін