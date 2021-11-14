Таких команд поки що шестеро.

Станом на 14 листопада шість збірних гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату світу з футболу-2022.

Це Катар як господар змагань, Данія, Франція, Бельгія та Німеччина з Європи, а також Бразилія з Південної Америки.

Найближчим часом до них приєднаються ще шість збірних з Європи, де 16 листопада завершиться груповий етап. Ще три команди зі Старого Світу буде визначено в березні наступного року, коли відбудеться плей-оф відбору.

Нагадаємо, що Україні потрібно обов'язково перемагати Боснію і Герцеговину, щоб мати шанси зіграти в плей-оф.

Відбір на чемпіонат світу в Катарі-2022: головне

22-й мундіаль в історії пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року у Катарі.

З Південної Америки напряму на ЧС виходять чотири збірних, команда, яка посяде п’яте місце, зіграє у міжконтинентальних стикових матчах, в яких також візьмуть участь по одному представнику від Азії, Північної Америки та Океанії.

В Азії наразі проходить третій етап відбору. З двох груп у фінальну частину вийдуть по дві найкращі збірні. Треті команди зіграють стиковий матч за право зіграти у міжконтинентальному плей-оф (стикових матчах тобто).

Північна Америка напряму делегує три збірних. В Африці відбір проходить у три етапи. Наразі відбувається другий - команди розділені на десять груп по чотири збірні. Переможець кожної групи виходить у третій раунд, в якому буде сформовано п’ять пар. Переможці цих пар і вийдуть на ЧС.

Автор: Артем Будрін