За словами Буткевича, фахівець відчуває втому, що змусило як тренера, так і президента клубу прийняти непросте для обох рішення.

Президент "Полісся" Генадій Буткевич заявив, що Юрій Калитвинцев більше не є головним тренером житомирян.

"Це було надважке для нього рішення, так само і для мене узгодити його. Юрій Калитвинцев — людина, яку я дуже поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала лише сильнішою. У нас сформувалися тісні та довірчі стосунки, які я дуже ціную та ніколи не забуду, що він зробив для футбольного клубу "Полісся" — сказав Буткевич в інтерв’ю клубній пресслужбі.

Генадію Буткевичу в непростий для країни час вдалося створити в провінційному українському місті конкурентноздатну команду, яка в своєму дебютному історичному сезоні в УПЛ стала справжнім відкриттям осінньої його частини і добряче попсувала нерви лідерам та старожилам. Зокрема ще довго вболівальники будуть згадувати феєричну осінню перемогу над "Динамо" в 10-му турі (3:2) – командою, де Юрій Калитвинцев свого часу провів один з найкращих періодів своєї ігрової кар’єри. Ну і не можна не згадати, що саме Калитвинцев, очоливши команду в 2021 році, вивів її у підсумку до УПЛ.

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За словами Генадія Буткевича, між ним і вже екстренером в період роботи було повне взаєморозуміння й довіра, але Калитвинцев, як відзначив Буткевич, наразі "відчуває втому і не може підвести команду", що, відповідно, змусило як тренера, так і президента клубу прийняти непросте для обох рішення.

Цілком можливо, що команді потрібен свіжий імпульс, свіже дихання, адже "Полісся", перед яким, як неодноразово відзначав Буткевич, стоїть завдання потрапити до єврокубків, не виграє в УПЛ шість матчів поспіль, зазнавши двох поразок та чотири рази зігравши внічию. Втім, за словами президента "Полісся", команда має намір у максимально короткий термін повернути борг уболівальникам і виправити турнірне становище:

Я вдячний кожному вболівальнику, тим хто любить і вірить в команду. Я це дуже ціную. Я відчуваю, що ми заборгували вболівальникам за останні результати і обіцяю — клуб докладе всіх зусиль, щоб повернути цей борг вболівальникам."

Не дивлячись на складний час, клуб продовжує планувати подальший розвиток та втілювати ці плани в життя.

"Я хочу запевнити всіх вболівальників, що клуб продовжує динамічно розвиватися. У нас формується структура спортивного блоку, яку віднедавна очолює спортдиректор Володимир Тесля. Також створено відділ скаутингу під керівництвом Анатолія Волкова. Велику допомогу клубу надав за цей час Вадим Шаблій, за що я йому дуже вдячний і ми з продовжимо цю співпрацю. В той самий час ми також відкриті до роботи з усіма агентами та агенціями", - відзначив президент житомирського клубу.

Тимчасово виконуючим обов’язки головного тренера "Полісся" призначено Сергія Шищенка. При тому, що раніше ходили чутки про те, що новим наставником команди стане іноземний фахівець. Але Буткевич всі чутки розвіяв. За його словами, він хоче, щоб саме "Полісся" поповнило плеяду талановитих українських тренерів.

"В нас багато талановитих фахівців - Вернидуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук і хотів би щоб до цієї команди фахівців доєднався й Шищенко", - заявив Генадій Владиславович.

Свій найближчий матч "Полісся" проведе в рамках 21-го туру УПЛ 16 березня в Києві проти столичної "Оболоні". Початок гри на стадіоні "Оболонь-Арена" заплановано на 15:30.

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