У п'ятницю, 19 січня, відбувся поєдинок другого туру групового раунду Кубка африканських націй-2023, в якому збірна Кабо-Верде приймала Мозамбік.
Гра проходила на стадіоні "Фелікс Уфуе-Буаньї" в Абіджані (Кот-д'Івуар).
Цей матч привернув особливу увагу тим, що в цій грі були забиті відразу два приголомшливих м'ячі. Перший гол стався на 32-й хвилині - гравець "Райо Вальєкано" Бебе зважився пробити зі штрафного практично з центру поля і вразив ворота суперника. У цьому епізоді не обійшлося без помилки голкіпера, проте гол вийшов дуже ефектним.
На 51-й хвилині перевагу Кабо-Верде подвоїв Мендеш, який вразив ворота Мозамбіку після грубої помилки оборони.
Другий шедевр був забитий на 69-й хвилині - півзахисник Кабо-Верде Кевін Леніні відправив м'яч у сітку воріт гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика. У цьому епізоді у голкіпера Мозамбіку шансів врятувати свою команду вже не було. Удар був неймовірної сили.
Кабо-Верде - Мозамбік - 3:0
Голи: Бебе, 32, Мендеш, 51, Кевін, 69
Огляд матчу:
Відзначимо, що збірна Кабо-Верде здобула другу перемогу поспіль і набрала шість очок, чим гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу Кубка африканських націй. Мозамбік йде на останньому місці з одним очком.
У третьому турі збірна Кабо-Верде зіграє проти Єгипту, а Мозамбік зустрінеться з Ганою. Обидва поєдинки відбудуться 22 січня.