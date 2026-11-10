Колишній півзахисник юнацької збірної України отримав польське громадянство

25-річний футболіст оформив документи разом із дружиною.

Колишній півзахисник юнацької збірної України Іван Желізко отримав польське громадянство. Про це повідомило Поморське воєводство у Facebook.

Зазначається, що 25-річний футболіст оформив документи разом із дружиною після трьох років виступів у чемпіонаті Польщі. З 2023 по 2026 роки він грав за польську "Лехію", а під час літнього трансферного вікна перейшов до "Лудогорець".

За словами польського журналіста Мацея Сломінського, Желізко отримав польське громадянство, щоб мати можливість виступати за збірну Польщі.

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Однак для виступів за збірну Польщі недостатньо лише отримати відповідне громадянство. Відповідність футболіста вимогам ФІФА та можливість зміни спортивного представництва мають бути підтверджені окремо.

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Крім того, раніше німецький футболіст Месут Озіл потрапив до бази "Миротворець". Причиною стала публічна підтримка російської агресії.

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