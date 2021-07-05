Італія - Іспанія: де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020

Дві елітні збірні посперечаються за першу путівку до фіналу.

6 липня в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" відбудеться перший півфінал Євро-2020, в якому збірна Італії зіграє проти іспанської команди. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Іспанія. Італія - Іспанія: де дивитися матч У прямому ефірі протистояння двох топ-збірних можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна". Також пряму трансляцію покажуть телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та сервіс "OLL TV!". Стартовий свисток прозвучить о 22.00. Читайте такожІталія - Іспанія: прогноз букмекерів на півфінал Євро-2020 Італія - Іспанія: перед матчем Збірна Італії вийшла в плей-офф Євро-2020 з першого місця в групі. Підопічні Роберто Манчіні набрали максимально можливі 9 очок в одному квартеті з Туреччиною, Уельсом та Швейцарією. В 1/8 фіналу "Скуадра Адзурра" в овертаймі здобула перемогу над Австрією, а потім у чвертьфіналі здолала Бельгію.

Збірна Іспанії набрала 5 очок в групі зі Швецією, Словаччиною та Польщею. "Фурія Роха" посіла другу сходинку та потрапила у 1/8 фіналу на Хорватію, яку змогла обіграти лише в овертаймі. У чвертьфіналі іспанці лише після серії пенальті вибили з боротьби Швейцарію.

На Євро-2008 Іспанія у чвертьфіналі здолала Італію, а потім через 4 роки в Києві на НСК "Олімпійський" іспанська збірна розбила вщент італійців у фіналі Євро-2012. А ось у 1/8 фіналу Євро-2016 святкували тріумф вже італійці, котрі тоді вибили з боротьби "Фурію Роху".

В статистиці особистих зустрічей поки що попереду Іспанія, котра має 12 перемог над італійцями. 11 звитяг має "Скуадра Адзурра" і ще 13 поєдинків завершилися внічию.

Збірна Італії лише одного разу була чемпіоном Європи - у 1968 році. Ще двічі італійці програвали у фіналі - у 2000 та 2012 роках. Іспанія триразовий чемпіон Європи - у 1964, 2008 та 2012 роках "Фурія Роха" брала золоті медалі. У 1984 році іспанці поступилися у фіналі.

Поєдинок обслужить німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Брихом. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter