Італійська та англійська збірні визначать чемпіона Європи.

У фіналі Євро-2020 11 липня зустрінуться збірні Італії та Англії. Команди зіграють на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Офіційний сайт УЄФА перед грою опублікував цікаві цифри і факти про фіналістів і фінальний матч.

Цифри та факти перед фіналом Євро-2020

Збірна Італії не перемагала на чемпіонатах Європи вже 53 роки. Після тріумфу на домашньому турнірі в Римі італійці двічі програвали у фіналі. Більше поразок у фіналах Євро тільки у збірних СРСР і Німеччини (по 3).

За кількістю виходів у фінал Італія наздогнала збірні Іспанії та СРСР (4). Більше разів у вирішальних матчах грала тільки Німеччина (6).

Італійська збірна може стати четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титули), Іспанії (3) і Франції (2).

Італія може стати чемпіоном з рекордною перервою між тріумфами на Євро для однієї країни (53 роки). На цей час найдовша перерва - 44 роки (Іспанія перемагала в 1964-му, а потім в 2008-му).

Для збірної Англії це перший фінал чемпіонатів Європи. До Євро-2020 англійці лише раз добиралися до півфіналу (на домашньому ЧЄ-1996).

Збірна Англії стала 13-м в історії фіналістом Євро і першим новим обличчям у фіналах після Євро-2004, коли і Греція, і Португалія дебютували у вирішальному матчі.

На цей час чемпіонат Європи вигравали десять різних збірних. Англія може стати одинадцятою і другим поспіль новим чемпіоном після Португалії.

Лише три команди раніше вигравали домашній для себе чемпіонат Європи: Іспанія (1964), Італія (1968) і Франція (1984). Євро-2020 є домашнім і для англійців, і для італійців.

Гаррі Кейн може встановити новий рекорд збірної Англії по голах на чемпіонатах Європи, якщо заб'є хоча б раз у фіналі (він ділить перше місце з Гарі Лінекером - по 10 м'ячів).

Леонардо Бонуччі встановить новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи, якщо вийде на поле (він ділить перше місце з Джанлуїджі Буффоном - по 17 ігор).

У складі збірної Італії Жоржиньо, а в складі збірної Англії Мейсон Маунт, Бен Чілуелл і Ріс Джеймс можуть приєднатися до списку з дев'яти гравців, які раніше вигравали чемпіонат Європи і Лігу чемпіонів в одному році.

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Італія - Англія: шлях до фіналу і статистика зустрічей

Збірна Італії набрала максимум очок у групі зі Швейцарією, Туреччиною та Уельсом. У плей-офф італійці пройшли Австрію (2:1 в овертаймі), Бельгію (2:1) і у півфіналі - Іспанію (1:1 і 4:2 по пенальті).

Збірна Англії посіла перше місце в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, набравши 7 очок. У плей-офф англійці пройшли Німеччину (2:0), Україну (4:0) і обіграли Данію (2:1 в овертаймі). У матчі проти данців Англія вперше пропустила на Євро.

В офіційних матчах Італія і Англія зустрічалися вісім разів. У італійців - п'ять перемог, у англійців - одна, ще два рази команди зіграли внічию. А їх остання зустріч відбулася в 2018 році - товариський матч завершився внічию (1:1).

На Євро команди в попередній раз перетиналися в Україні в 2012 році. Тоді у чвертьфіналі італійці пройшли далі по пенальті (0:0 і 4:2).

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Автор: Антон Дудар