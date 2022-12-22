Також звернення Зеленського до Конгресу США прокоментувала Еліна Світоліна.

Колишній нападник "Дніпра" і національної збірної України Роман Зозуля прокоментував звернення президента Володимира Зеленського до Конгресу США.

Футболіст опублікував пост у своєму Instagram, зазначивши, що від виступу президента України у нього "бігали мурашки по тілу".

"Історичний візит. Історична промова. Історичний поцілунок з Ненсі Пелосі.

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Від виступу президента Володимира Зеленського в Конгресі США у мене особисто бігали по тілу мурахи, підступали сльози і розпирала гордість за мою країну і людей.

Дякую тобі, Боже, що я не москаль", - написав Зозуля в Instagram.

Також звернення Зеленського до Конгресу США прокоментувала колишня перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Найбільш монументальна промова президента Зеленського до народу США і Конгресу.

Велике спасибі за вашу непохитну підтримку.

Ми ніколи не забудемо ваш внесок у нашу перемогу", - написала Світоліна в Instagram.

Нагадаємо, у середу, 21 грудня, президент України Володимира Зеленського прибув до США, де подякував американському народу, Джо Байдену та Конгресу за підтримку України у війні з РФ.

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