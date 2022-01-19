"Бетіс" не вперше контактує з українським футболістом.

Півзахиснику збірної України Олександру Зінченку запропонували змінити клубну прописку. 25-річний гравець потрапив у поле зору іспанського "Бетіса".

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

"Бетіс" звернувся до "Манчестер Сіті" з пропозицією орендувати Зінченка. Команда з міста Севілья також готова розглянути варіант з повноцінним трансфером українця.

У 2018 році "Бетіс" вже зв'язувався з агентом Олександра, але далі справа не пішла. Тепер "зелено-білі" знову проявляють інтерес до Зінченка.

"Бетіс" наразі посідає третю позицію в чемпіонаті Іспанії.

Читайте такожВоротар збірної України Лунін може покинути Реал заради іншого топ-клубу

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"