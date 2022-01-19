Півзахиснику збірної України Олександру Зінченку запропонували змінити клубну прописку. 25-річний гравець потрапив у поле зору іспанського "Бетіса".
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
"Бетіс" звернувся до "Манчестер Сіті" з пропозицією орендувати Зінченка. Команда з міста Севілья також готова розглянути варіант з повноцінним трансфером українця.
У 2018 році "Бетіс" вже зв'язувався з агентом Олександра, але далі справа не пішла. Тепер "зелено-білі" знову проявляють інтерес до Зінченка.
"Бетіс" наразі посідає третю позицію в чемпіонаті Іспанії.
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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду до ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченка намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.
- У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "містяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.
- У минулому сезоні на рахунку Сашка 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "містян" 12 матчів - деякий час він був травмований.
- Контракт українського футболіста з "Ман Сіті" чинний до 2024 року.