Воротар накинувся на захисника через пропущений гол.

Воротар клубу "Гленторан" (Північна Ірландія) Аарон Маккері проявив жорстокість стосовно свого колеги - він був обурений помилкою захисника, яка призвела до гола.

"Гленторан" вів у рахунку 2:1 станом на 80-ту хвилину, але їхній суперник "Колрейн" відігрався та вирвав нічию - 2:2.

Після другого пропущеного голу Маккері стрімголов побіг до захисника, повалив його на газон та почав волочити по землі. Арбітр матчу швидко продемонстрував голкіперу червону картку та вилучив з поля за неспортивну поведінку.

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

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Автор: Артем Будрін