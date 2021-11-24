Інтер - Шахтар: стали відомі стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Тренери команд зробили свій вибір на матч 5-го туру.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі і наставник "Інтера" Сімоне Індзагі визначилися зі стартовими складами своїх команд на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться в Мілані. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар. Склади команд: "Інтер": Ханданович, Дарміан, Шкрініар, Раноккія, Бастоні, Перішич, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Мартінес, Джеко Запасні: Кордац, Раду, Думфріс, Гальярдіні, Весіно, Коларов, Сенсі, Корреа, Відаль, Дімарко, Д'Амброзіо "Шахтар": Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Педріньо, Соломон, Тете, Фернандо Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Бондар, Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сікан Читайте такожІнтер - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Матч "Інтер" - "Шахтар" розпочнеться о 19.45. Інтер - Шахтар: перед матчем Положення команд у групі D після чотирьох турів: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.

Свій єдиний бал у поточному турнірі "гірники" взяли в першій грі з "Інтером" - зустріч у Києві завершилася без забитих голів (0:0).

Будь-який результат матчу, крім перемоги, позбавить "Шахтар" теоретичних шансів на продовження боротьби в єврокубках навесні.

Перед грою з "Інтером" "Шахтар" в рамках УПЛ здолав "Рух". "Інтер" перед матчем ЛЧ в Серії А завдав першої поразки в сезоні "Наполі" - 3:2.

Головним суддею на матч "Інтер" - "Шахтар" призначений румун Овідіу Хацеган. При його суддівстві "гірники" виграли п'ять матчів з п'яти, включаючи домашню зустріч з "Реалом" в ЛЧ 2020-2021. Автор: Антон Дудар

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