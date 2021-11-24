Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі і наставник "Інтера" Сімоне Індзагі визначилися зі стартовими складами своїх команд на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться в Мілані.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар.
Склади команд:
"Інтер": Ханданович, Дарміан, Шкрініар, Раноккія, Бастоні, Перішич, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Мартінес, Джеко
Запасні: Кордац, Раду, Думфріс, Гальярдіні, Весіно, Коларов, Сенсі, Корреа, Відаль, Дімарко, Д'Амброзіо
"Шахтар": Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Педріньо, Соломон, Тете, Фернандо
Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Бондар, Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сікан
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Матч "Інтер" - "Шахтар" розпочнеться о 19.45.
Інтер - Шахтар: перед матчем
- Положення команд у групі D після чотирьох турів: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.
- Свій єдиний бал у поточному турнірі "гірники" взяли в першій грі з "Інтером" - зустріч у Києві завершилася без забитих голів (0:0).
- Будь-який результат матчу, крім перемоги, позбавить "Шахтар" теоретичних шансів на продовження боротьби в єврокубках навесні.
- Перед грою з "Інтером" "Шахтар" в рамках УПЛ здолав "Рух". "Інтер" перед матчем ЛЧ в Серії А завдав першої поразки в сезоні "Наполі" - 3:2.
- Головним суддею на матч "Інтер" - "Шахтар" призначений румун Овідіу Хацеган. При його суддівстві "гірники" виграли п'ять матчів з п'яти, включаючи домашню зустріч з "Реалом" в ЛЧ 2020-2021.