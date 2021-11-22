Інтер - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Гірникам" в Італії потрібна тільки перемога, але букмекери в них не вірять.

Донецький "Шахтар" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє в Італії проти місцевого "Інтера". Матч пройде 24 листопада. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар. Букмекери не вірять у шанси "Шахтаря" на успіх у цьому матчі. На перемогу "гірників" дається коефіцієнт 10,00, на нічийний результат - 5,80, а на успіх господарів поля - 1,31. На те, що "Шахтар" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 3,65, на те, що "Інтер" набере очки, - 1,07. Інтер - Шахтар: перед матчем Положення команд у групі D після чотирьох турів: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.

Свій єдиний бал у поточному турнірі "гірники" взяли в першій грі з "Інтером" - зустріч у Києві завершилася без забитих голів (0:0).

Будь-який результат матчу, крім перемоги, позбавить "Шахтар" теоретичних шансів на продовження боротьби в єврокубках навесні.

Перед грою з "Інтером" "Шахтар" в рамках УПЛ здолав "Рух". "Інтер" перед матчем ЛЧ в Серії А завдав першої поразки в сезоні "Наполі" - 3:2.

Головним суддею на матч "Інтер" - "Шахтар" призначений румун Овідіу Хацеган. При його суддівстві "гірники" виграли п'ять матчів з п'яти, включаючи домашню зустріч з "Реалом" в ЛЧ 2020-2021. Автор: Антон Дудар

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