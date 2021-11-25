У середу, 24 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" грав проти міланського "Інтера". "Гірники" зазнали поразки з рахунком 2:0 і вилетіли з єврокубків.
Авторитетний портал WhoScored підвів підсумки матчу, визначивши кращого гравця єврокубкового поєдинку і оцінивши гру інших футболістів.
Читайте такожЛіга чемпіонів: Ман Сіті виграв у ПСЖ, Мілан здолав Атлетіко та інші результати 24 листопада (відео)Кращим гравцем матчу став нападник "нерадзуррі" Едін Джеко, який оформив дубль у ворота "гірників". Він отримав оцінку 9,0. Також боснійський форвард був визнаний кращим експертами УЄФА.
У складі команди Роберто Де Дзербі кращим визнаний захисник Додо, який отримав оцінку - 7,2.
Інтер - Шахтар: підсумки матчу
- "Шахтар" програв "Інтеру" з рахунком 0:2: відео голів матчу.
- Положення команд у групі D: "Реал" - 12 очок (5 ігор), "Інтер" - 10 очок (5 ігор), "Шериф" - 6 очок (5 ігор), "Шахтар" - 1 очко (5 ігор).
- "Шахтар" втратив навіть теоретичні шанси на продовження боротьби в єврокубках.
- "Шахтар" програв "Інтеру" вперше за останні чотири матчі в Лізі чемпіонів. Попередні три зустрічі команд завершилися з однаковим рахунком 0:0.
- "Шахтар" не зумів забити в четвертому з п'яти матчів групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.
- У заключному турі "Шахтар" зіграє проти "Шерифа". Матч пройде 7 грудня.