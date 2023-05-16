Господарі мають впевнену перевагу у рахунку за підсумками першої зустрічі.

У вівторок, 16 травня, у рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів поточного сезону зустрінуться італійські "Інтер" та "Мілан". Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані.

На цій грі працюватиме французька бригада арбітрів. Головним суддею буде Клеман Тюрпен, а на лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано та Бенжамін Паже.

У першому поєдинку між цими командами "нерадзурі" здобули впевнену гостьову перемогу. Все вирішили голи Джеко та Мхітаряна на старті матчу, котрі і встановили підсумковий рахунок 2:0.

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На стадії плей-оф ЛЧ цього сезону "Мілан" переміг за сумою двох матчів спочатку "Тоттенгем" (1:0, 0:0), а потім "Наполі" (1:0, 1:1). "Інтер" у іграх навиліт пройшов "Порту" (1:0, 0:0) та "Бенфіку" (2:0, 3:3).

Обидва колективи провели свої попередні матчі у суботу, 13 травня. Однак завершилися вони з різними результатами. "Мілан" поїхав в гості до "Спеції", за яку виступає українець Віктор Коваленко, та програв з рахунком 0:2. Натомість "Інтер" на домашньому стадії переміг "Сауссуоло" 4:2.

У рамках внутрішній італійських змагань команди тричі грали у поточному сезоні. У чемпіонаті вони обмінялися перемогами ("Мілан" виграв 3:2, "Інтер" - 1:0), а у Суперкубку "росонері" поступилися з рахунком 0:3.

Інтер – Мілан: прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом сьогоднішнього матчу є "Інтер". Також і загалом у протистоянні саме "нерадзурі" віддають велику перевагу.

Коефіцієнт на перемогу "Інтера" в сьогоднішньому матчі становить 2,22, на нічию – 3,50, а на перемогу "Мілана" – 3,52.

Найбільш вірогідним точним рахунком матчу аналітики вважають нічию 1:1. Коефіцієнт на такий результат – 6,00.

А ось у коефіцієнтах на проходи якоїсь з команд у фінал дуже велика різниця: "Мілан" – 11,00, а "Інтер" – 1,05.

Інтер – Мілан: трансляція

В Україні цей поєдинок транслюватиме відеосервіс MEGOGO. Стартовий свисток матчу запланований на 22:00.

Відзначимо, що паралельна пара півфіналу ЛЧ зустрінеться у рамках матчу-відповіді у середу, 17 травня.

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